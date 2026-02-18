Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Ночью ожидают значительные, днем — умеренные осадки (снег с дождем 🌨🌧). Прогнозируют изморозь. На дорогах будет гололед. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер ожидают юго-восточный, с переходом днем на западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Харькове ночью прогнозируют значительные, а днем – умеренные осадки (снег с дождем 🌨🌧).
Ожидают изморозь. На дорогах будет гололед.
Ветер прогнозируют юго-восточный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° мороза, днем 0 – 2° тепла.
Читайте также: Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 21:30;