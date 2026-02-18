Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 19 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Ночью ожидают значительные, днем — ​​умеренные осадки (снег с дождем 🌨🌧). Прогнозируют изморозь. На дорогах будет гололед. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер ожидают юго-восточный, с переходом днем ​​на западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют значительные, а днем ​​– умеренные осадки (снег с дождем 🌨🌧).

Ожидают изморозь. На дорогах будет гололед.

Ветер прогнозируют юго-восточный с переходом днем ​​на западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° мороза, днем ​​0 – 2° тепла.