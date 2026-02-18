Live

Сніг із дощем і ожеледиця. Прогноз погоди на 19 лютого у Харкові й області

Погода 21:30   18.02.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на четвер, 19 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Вночі очікують значні, вдень помірні опади (сніг з дощем 🌨🌧). Прогнозують ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. Вдень триматиметься хмарна погода.

Вітер очікують південно-східний, з переходом вдень на західний, 7 – 12 м/с, можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2º тепла.

 

У Харкові вночі прогнозують значні, а вдень – помірні опади (сніг з дощем 🌨🌧).

Очікують ожеледь. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер прогнозують південно-східний з переходом вдень на західний, 7 – 12 м/с, із поривами до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

Автор: Оксана Якушко
