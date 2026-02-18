В Харькове и области начались аварийные отключения света

Утром 18 февраля в Харькове и области применили графики аварийных отключений света, передают в АО «Харьковоблэнерго».

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме, объяснили энергетики. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили в сообщении.