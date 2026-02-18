Live

У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Суспільство 10:24   18.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Вранці 18 лютого в Харкові та області застосували графіки аварійних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”.

Це потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пояснили енергетики. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – додали в повідомленні.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
