У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
Фото: АТ “Харківобленерго”
Вранці 18 лютого в Харкові та області застосували графіки аварійних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”.
Це потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пояснили енергетики. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.
“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – додали в повідомленні.
