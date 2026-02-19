На севере Харьковщины было больше всего боев – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне девять раз атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои шли возле населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону сел Зарубинки, Чугуновки. Два боя идут сейчас.
На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново. Одно сражение продолжается сейчас.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили девять штурмов россиян в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно сражение продолжается.
