На севере Харьковщины было больше всего боев – Генштаб ВСУ

Фронт 17:43   19.02.2026
Оксана Якушко
На севере Харьковщины было больше всего боев – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне девять раз атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону сел Зарубинки, Чугуновки. Два боя идут сейчас.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново. Одно сражение продолжается сейчас.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили девять штурмов россиян в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно сражение продолжается.

Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Автор: Оксана Якушко
