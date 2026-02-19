На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої йшли біля населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік сіл Зарубинки, Чугунівки. Два бої точаться зараз.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських захисників в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове. Один бій триває зараз.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять штурмів росіян у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще один бій триває.