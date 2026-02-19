На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої йшли біля населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік сіл Зарубинки, Чугунівки. Два бої точаться зараз.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських захисників в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове. Один бій триває зараз.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили дев’ять штурмів росіян у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще один бій триває.
Читайте також: Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 17:43;