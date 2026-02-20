Мороз, туман и гололед. Прогноз погоды на 21 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 21 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Местами возможна изморозь. На дорогах сохранится гололед. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем от 0 до 5° мороза.
В Харькове днем не будет сильных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман 🌫. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 13 – 15° мороза, днем 1 – 3° мороза.
Читайте также: «Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мороз, туман и гололед. Прогноз погоды на 21 февраля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 20:40;