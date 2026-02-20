Мороз, туман и гололед. Прогноз погоды на 21 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 21 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Местами возможна изморозь. На дорогах сохранится гололед. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем ​​от 0 до 5° мороза.

В Харькове днем ​​не будет сильных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман 🌫. На дорогах прогнозируют гололед.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 13 – 15° мороза, днем ​​1 – 3° мороза.