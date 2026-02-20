Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 21 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

День пройде без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Місцями можлива ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.

У Харкові вдень не буде істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме від 13 – 15° морозу, вдень 1 – 3° морозу.