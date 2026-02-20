Live

Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області

Погода 20:40   20.02.2026
Оксана Якушко
Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 21 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

День пройде без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Місцями можлива ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.

 

У Харкові вдень не буде істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме від 13 – 15° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

Читайте також: «Люди навіть не знають, що немає світла»: що зробили у місті на Харківщині 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області
Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області
20.02.2026, 20:40
Сьогодні росіяни зменшили кількість атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Сьогодні росіяни зменшили кількість атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20.02.2026, 18:36
21 і 22 лютого трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
21 і 22 лютого трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
20.02.2026, 19:53
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
20.02.2026, 17:20
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 19:00
Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові
Сховки з наркотиками на майже $100 тисяч знайшов службовий собака у Харкові
20.02.2026, 17:57

Новини за темою:

19.02.2026
Мокрий сніг і ожеледиця. Прогноз погоди на 20 лютого у Харкові й області
18.02.2026
Сніг із дощем і ожеледиця. Прогноз погоди на 19 лютого у Харкові й області
17.02.2026
Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
16.02.2026
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
07.02.2026
Ожеледиця й сильний вітер. Прогноз погоди на 8 лютого у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мороз, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 21 лютого у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 20:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 21 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".