Один бой идет в области, а на севере региона затишье – Генштаб

В вечерней сводке 21 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, где пытался прорваться враг на Харьковщине.

Так по состоянию на 16:00 боев на Южно-Слобожанском направлении не было. На Купянском – оккупанты атаковали четыре раза. Украинские защитники сдерживают один штурм ВС РФ.

Напомним, утром МГ «Объектив» передавала, что в течение 20 февраля в Харьковской области было 12 боев. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза в районе Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и Круглого. Тогда как на Купянском – украинские защитники отбили восемь штурмов врага. Бои шли около Песчаного, Новоосиново и Куриловки.

