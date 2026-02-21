Одне боєзіткнення тривє в області, а на півночі регіону затишшя – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
У вечірньому зведенні 21 лютого Генштаб ЗСУ поінформував, де намагався прорватися ворог на Харківщині.
Так станом на 16:00 боїв на Південно-Слобожанському напрямку не було. На Куп’янському – окупанти атакували чотири рази. Українські захисники стримують один штурм ЗС РФ.
Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” передавала, що протягом 20 лютого в Харківській області було 12 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази в районі Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів та Круглого. Тоді як на Куп’янському – українські захисники відбили вісім штурмів ворога. Бої йшли біля Піщаного, Новоосинового та Курилівки.
