Live

Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)

Происшествия 19:08   02.03.2026
Оксана Якушко
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)

Российский БпЛА попал в балкон жилой девятиэтажки в Шевченковском районе, сообщает ГСЧС.

2 марта после обеда войска РФ нанесли удар БпЛА по Шевченковскому району города, сообщает Нацполиция.

Около 15:25 беспилотник, по предварительным данным типа «Молния», попал в балкон квартиры на восьмом этаже жилого дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела повреждена многоэтажка. Острую реакцию на стресс получили 80-летняя женщина и 9-летняя девочка.

Спасатели по лестничной клетке и с помощью автолестницы поднялись на верхние этажи и обследовали квартиры, поврежденные после обстрела.

Обошлось без пожара.

На месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС, а также следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
02.03.2026, 17:09
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
02.03.2026, 16:18
Новости Харькова – главное 2 марта: БпЛА атаковал город, есть пострадавшие
Новости Харькова – главное 2 марта: БпЛА атаковал город, есть пострадавшие
02.03.2026, 16:52
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
02.03.2026, 09:42
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026, 19:08

Новости по теме:

02.03.2026
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
01.03.2026
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
01.03.2026
Эвакуировали 60 человек, трое пострадавших. Чем 1 марта атаковала РФ Харьков
01.03.2026
Фото с места атак россиян 1 марта в Харькове показали в ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 19:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА попал в балкон жилой девятиэтажки в Шевченковском районе, сообщает ГСЧС.".