Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)

Российский БпЛА попал в балкон жилой девятиэтажки в Шевченковском районе, сообщает ГСЧС.

2 марта после обеда войска РФ нанесли удар БпЛА по Шевченковскому району города, сообщает Нацполиция.

Около 15:25 беспилотник, по предварительным данным типа «Молния», попал в балкон квартиры на восьмом этаже жилого дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела повреждена многоэтажка. Острую реакцию на стресс получили 80-летняя женщина и 9-летняя девочка.

Спасатели по лестничной клетке и с помощью автолестницы поднялись на верхние этажи и обследовали квартиры, поврежденные после обстрела.

Обошлось без пожара.

На месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС, а также следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.