Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Российский БпЛА попал в балкон жилой девятиэтажки в Шевченковском районе, сообщает ГСЧС.
2 марта после обеда войска РФ нанесли удар БпЛА по Шевченковскому району города, сообщает Нацполиция.
Около 15:25 беспилотник, по предварительным данным типа «Молния», попал в балкон квартиры на восьмом этаже жилого дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В результате обстрела повреждена многоэтажка. Острую реакцию на стресс получили 80-летняя женщина и 9-летняя девочка.
Спасатели по лестничной клетке и с помощью автолестницы поднялись на верхние этажи и обследовали квартиры, поврежденные после обстрела.
Обошлось без пожара.
На месте происшествия работали саперы и психологи ГСЧС, а также следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, девятиэтажка, дрон, Нацполиция, Харьков;
Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 19:08;