Як виглядає дев’ятиповерхівка у Харкові, куди влучив російський дрон (фото)

Події 19:08   02.03.2026
Оксана Якушко
Російський БпЛА влучив у балкон житлової дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі, повідомляє ДСНС.

2 березня по обіді війська РФ завдали удару БпЛА по Шевченківському району міста, повідомляє Нацполіція.

Близько 15:25 безпілотник, за попередніми даними типу «Молния», влучив у балкон квартири на восьмому поверсі житлового будинку, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка. Гостру реакцію на стрес отримали 80-річна жінка та 9-річна дівчинка.

Рятувальники сходовою клітиною і за допомогою автодрабини піднялися на верхні поверхи та обстежили квартири, пошкоджені після обстрілу.

Обійшлося без пожежі.

На місці події працювали сапери та психологи ДСНС, а ще слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Автор: Оксана Якушко
