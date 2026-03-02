Як виглядає дев’ятиповерхівка у Харкові, куди влучив російський дрон (фото)
Російський БпЛА влучив у балкон житлової дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі, повідомляє ДСНС.
2 березня по обіді війська РФ завдали удару БпЛА по Шевченківському району міста, повідомляє Нацполіція.
Близько 15:25 безпілотник, за попередніми даними типу «Молния», влучив у балкон квартири на восьмому поверсі житлового будинку, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка. Гостру реакцію на стрес отримали 80-річна жінка та 9-річна дівчинка.
Рятувальники сходовою клітиною і за допомогою автодрабини піднялися на верхні поверхи та обстежили квартири, пошкоджені після обстрілу.
Обійшлося без пожежі.
На місці події працювали сапери та психологи ДСНС, а ще слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.
Читайте також: Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, девятиэтажка, дрон, Нацполіція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як виглядає дев’ятиповерхівка у Харкові, куди влучив російський дрон (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 19:08;