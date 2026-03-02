Live

Смертельный пожар в Харьковском районе: ГСЧС сообщила подробности (фото)

Происшествия 13:36   02.03.2026
Оксана Горун
Мужчина погиб утром 2 марта в огне. Горела летняя кухня в Малой Даниловке. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уже установили причину происшествия.

На место спасателей вызвали в 09:28. Пожар был на территории частного дома в переулке Кооперативном. Загорелась летняя кухня.

«В 10:17 пожар локализован, а в 11:13 полностью ликвидирован. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1959 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ГСЧС.

Смертельный пожар в Малой Даниловке в Харьковской области 2 марта

Ранее об этом пожаре информировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Утром на Харьков массово летели российские «Шахеды», однако Гололобов сразу заверил, что причина пожара — не в «прилете».

Смертельный пожар в Малой Даниловке в Харьковской области 2 марта 3

Читайте также: Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы

Напомним, в пожарах, которые произошли по бытовым причинам, в Харькове и Изюме погибли двое мужчин. Горели квартиры в пятиэтажках.

Автор: Оксана Горун
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина погиб утром 2 марта в огне. Горела летняя кухня в Малой Даниловке. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уже установили причину происшествия".