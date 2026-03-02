Смертельный пожар в Харьковском районе: ГСЧС сообщила подробности (фото)
Мужчина погиб утром 2 марта в огне. Горела летняя кухня в Малой Даниловке. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уже установили причину происшествия.
На место спасателей вызвали в 09:28. Пожар был на территории частного дома в переулке Кооперативном. Загорелась летняя кухня.
«В 10:17 пожар локализован, а в 11:13 полностью ликвидирован. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1959 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ГСЧС.
Ранее об этом пожаре информировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Утром на Харьков массово летели российские «Шахеды», однако Гололобов сразу заверил, что причина пожара — не в «прилете».
Читайте также: Ночью по Сумской разъезжал водитель, выпивший в 12 раз больше нормы
Напомним, в пожарах, которые произошли по бытовым причинам, в Харькове и Изюме погибли двое мужчин. Горели квартиры в пятиэтажках.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблий, малая даниловка, новости Харькова, пожары;
