Смертельна пожежа в Харківському районі: ДСНС повідомила подробиці (фото)
Чоловік загинув уранці 2 березня у вогні. Горіла літня кухня в Малій Данилівці. У ГУ ДСНС України в Харківській області вже встановили причину події.
На місце рятувальників викликали о 09:28. Пожежа була на території приватного будинку в провулку Кооперативному. Зайнялася літня кухня.
“О 10:17 пожежу локалізовано, а об 11:13 — повністю ліквідовано. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1959 року народження. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем”, – повідомили в ДСНС.
Раніше про цю пожежу поінформував голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов. Вранці на Харків масово летіли російські “шахеди”, проте Гололобов одразу запевнив, що причина пожежі – не в “прильоті”.
Нагадаємо, у пожежах, що сталися з побутових причин, у Харкові та Ізюмі загинули двоє чоловіків. Горіли квартири у п’ятиповерхівках.
