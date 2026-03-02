ВС РФ не атаковали на Харьковщине с начала суток — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 2 марта сообщил: с начала суток боев не было ни на Южно-Слобожанском, ни на Купянском направлениях.
«На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях пока наступательные действия врага не зафиксированы», — отметили в ГШ.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 52 вражеские атаки, четыре из них — на Лиманском направлении, которое граничит с Харьковской областью. Наиболее активные боевые действия сейчас — даже не на Донбассе, который традиционно был местом приложения основных усилий врага. В эти сутки внимание российских оккупантов сосредоточено на юге Украины — на Гуляйпольском направлении было 23 атаки.
Читайте также: ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Силы обороны Украины проводят «результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях».
