ВС РФ не атаковали на Харьковщине с начала суток — Генштаб

Фронт 16:36   02.03.2026
Оксана Горун
ВС РФ не атаковали на Харьковщине с начала суток — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 2 марта сообщил: с начала суток боев не было ни на Южно-Слобожанском, ни на Купянском направлениях.

«На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях пока наступательные действия врага не зафиксированы», — отметили в ГШ.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 52 вражеские атаки, четыре из них — на Лиманском направлении, которое граничит с Харьковской областью. Наиболее активные боевые действия сейчас — даже не на Донбассе, который традиционно был местом приложения основных усилий врага. В эти сутки внимание российских оккупантов сосредоточено на юге Украины — на Гуляйпольском направлении было 23 атаки.

Читайте также: ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Силы обороны Украины проводят «результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях».

Автор: Оксана Горун
