ЗС РФ не атакували на Харківщині з початку доби – Генштаб

Фронт 16:36   02.03.2026
Оксана Горун
ЗС РФ не атакували на Харківщині з початку доби – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 2 березня повідомив: з початку доби боїв не було ні на Південно-Слобожанському, ні на Куп’янському напрямках.

“На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано”, – зазначили в ГШ.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 52 ворожі атаки, чотири з них – на Лиманському напрямку, що межує з Харківською областю. Найактивніші бойові дії зараз – навіть не на Донбасі, який традиційно був місцем докладання основних зусиль ворога. Цієї доби увага російських окупантів зосереджена на півдні України – на Гуляйпільському напрямку було 23 атаки.

Читайте також:  ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не найкращим чином: до чого тут Куп’янськ

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Сили оборони України проводять “результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямах” .

Автор: Оксана Горун
