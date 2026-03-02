ЗС РФ не атакували на Харківщині з початку доби – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 2 березня повідомив: з початку доби боїв не було ні на Південно-Слобожанському, ні на Куп’янському напрямках.

“На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано”, – зазначили в ГШ.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 52 ворожі атаки, чотири з них – на Лиманському напрямку, що межує з Харківською областю. Найактивніші бойові дії зараз – навіть не на Донбасі, який традиційно був місцем докладання основних зусиль ворога. Цієї доби увага російських окупантів зосереджена на півдні України – на Гуляйпільському напрямку було 23 атаки.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Сили оборони України проводять “результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямах” .