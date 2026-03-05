В феврале энергетики вернули свет для трех миллионов абонентов

При этом Харьковщина попала в топ областей, где в феврале запитали больше всего потребителей, информирует Минэнерго.

Более 3,1 миллиона людей, которые остались без электроснабжения в результате российских обстрелов, вернули свет в прошлом месяце. Больше всего абонентов запитали в Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Запорожской областях.

«Работы по восстановлению продолжались в регионах, подвергающихся постоянным обстрелам и повреждениям энергетической инфраструктуры. Бригады работали в условиях высоких рисков безопасности, восстанавливая линии, подстанции и другое оборудование, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение», – добавили в Минэнерго.