Live

В феврале энергетики вернули свет для трех миллионов абонентов

Общество 11:46   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В феврале энергетики вернули свет для трех миллионов абонентов Изображение создано ИИ

При этом Харьковщина попала в топ областей, где в феврале запитали больше всего потребителей, информирует Минэнерго.

Более 3,1 миллиона людей, которые остались без электроснабжения в результате российских обстрелов, вернули свет в прошлом месяце. Больше всего абонентов запитали в Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Запорожской областях.

«Работы по восстановлению продолжались в регионах, подвергающихся постоянным обстрелам и повреждениям энергетической инфраструктуры. Бригады работали в условиях высоких рисков безопасности, восстанавливая линии, подстанции и другое оборудование, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение», – добавили в Минэнерго.

Читайте также: В Харькове пьяная женщина могла зарезать сожителя из-за ревности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 5 марта: «прилеты» в городе, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 5 марта: «прилеты» в городе, атака БпЛА
05.03.2026, 11:45
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно
05.03.2026, 07:15
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
05.03.2026, 10:19
Сегодня 5 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 марта 2026: какой праздник и день в истории
05.03.2026, 06:00
На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
На Харьковщине не ходят некоторые электрички – ввели альтернативные рейсы
05.03.2026, 07:43
Объявили тендер на уже выполненные работы в Харькове — ХАЦ
Объявили тендер на уже выполненные работы в Харькове — ХАЦ
05.03.2026, 13:11

Новости по теме:

20.02.2026
Что с энергетикой на Харьковщине, рассказали в Минэнерго
07.02.2026
Импорт электроэнергии и отключения: как держится энергосистема Украины
02.02.2026
«Энергетическое перемирие закончилось». На Харьковщине — обесточивание (видео)
27.01.2026
Что происходит в энергетике Украины утром 27 января: данные Минэнерго
29.11.2025
Почти 8 тысяч семей без света на утро 29 ноября в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В феврале энергетики вернули свет для трех миллионов абонентов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 11:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При этом Харьковщина попала в топ областей, где в феврале запитали больше всего потребителей, информирует Мнэнерго.".