В феврале энергетики вернули свет для трех миллионов абонентов
Изображение создано ИИ
При этом Харьковщина попала в топ областей, где в феврале запитали больше всего потребителей, информирует Минэнерго.
Более 3,1 миллиона людей, которые остались без электроснабжения в результате российских обстрелов, вернули свет в прошлом месяце. Больше всего абонентов запитали в Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Запорожской областях.
«Работы по восстановлению продолжались в регионах, подвергающихся постоянным обстрелам и повреждениям энергетической инфраструктуры. Бригады работали в условиях высоких рисков безопасности, восстанавливая линии, подстанции и другое оборудование, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение», – добавили в Минэнерго.
Популярно
Новости по теме:
Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Минэнерго, світло, свет, харьковщина, энергетика;
Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 11:46;