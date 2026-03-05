У лютому енергетики повернули світло для трьох мільйонів абонентів

При цьому Харківщина потрапила до топа областей, де у лютому заживили найбільше споживачів, інформує Міненерго.

Понад 3,1 мільйона людей, які залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів, повернули світло минулого місяця. Найбільше абонентів заживили в Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Запорізькій областях.

“Роботи з відновлення тривали у регіонах, що зазнають постійних обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури. Бригади працювали в умовах високих безпекових ризиків, відновлюючи лінії, підстанції та інше обладнання, щоб забезпечити стабільне електропостачання“, – додали в Міненерго.