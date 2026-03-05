Live

У лютому енергетики повернули світло для трьох мільйонів абонентів

Суспільство 11:46   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У лютому енергетики повернули світло для трьох мільйонів абонентів Зображення створене ШІ

При цьому Харківщина потрапила до топа областей, де у лютому заживили найбільше споживачів, інформує Міненерго.

Понад 3,1 мільйона людей, які залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів, повернули світло минулого місяця. Найбільше абонентів заживили в Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Роботи з відновлення тривали у регіонах, що зазнають постійних обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури. Бригади працювали в умовах високих безпекових ризиків, відновлюючи лінії, підстанції та інше обладнання, щоб забезпечити стабільне електропостачання“, – додали в Міненерго.

Читайте також: У Харкові п’яна жінка могла зарізати співмешканця через ревнощі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
Оголосили тендер на вже виконані роботи в Харкові – ХАЦ
05.03.2026, 13:11
Що в обстрілах РФ викликає у Терехова “певне занепокоєння”
Що в обстрілах РФ викликає у Терехова “певне занепокоєння”
05.03.2026, 10:19
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 5 березня: “прильоти” в місті, атака БпЛА
05.03.2026, 11:45
Коли сьогодні не буде світла на Харківщині, розповіли енергетики
Коли сьогодні не буде світла на Харківщині, розповіли енергетики
05.03.2026, 09:22
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо
05.03.2026, 07:15
Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 березня 2026: яке свято та день в історії
05.03.2026, 06:00

Новини за темою:

04.03.2026
Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову
03.03.2026
РНБО за участі Харкова: що обговорювали в столиці, розповів президент
02.03.2026
Яке енергообладнання можна ховати під землею, розповів професор з Харкова
01.03.2026
Вітер чи малі атомні реактори? Професор розповів, звідки брати енергію Харкову
01.03.2026
«Енергосистема — вже як Франкенштейн»: професор — про стратегії для Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У лютому енергетики повернули світло для трьох мільйонів абонентів», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "При цьому Харківщина потрапила до топа областей, де у лютому заживили найбільше споживачів, інформує Міненерго.".