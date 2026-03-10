Live

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   10.03.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток враг штурмовал в Харьковской области пять раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении россияне четыре раза шли вперед в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 48 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, российская пропаганда распространяет дезинформацию о ситуации в Купянске, предупреждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО. В частности, во вражеских Telegram-каналах заявляют, что якобы украинские военные из-за «дефицита патронов» пытались проникнуть в город, переодевшись в гражданскую одежду. Также распространяют выдумки о гибели «первого женского батальона БпЛА под Купянском», который якобы создали из-за недостатка личного состава.

Читайте также: «Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА

Автор: Виктория Яковенко
