Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
З початку доби ворог штурмував на Харківщині п’ять разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази йшли вперед у напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 48 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, російська пропаганда поширює дезінформацію про ситуацію в Купʼянську, попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Зокрема, у ворожих телеграм-каналах заявляють, що нібито українські військові через “дефіцит патронів” намагалися проникнути до міста, переодягнувшись у цивільний одяг. Також, поширюють вигадки про загибель “першого жіночого батальйону БпЛА під Купʼянськом”, який нібито створили через нестачу особового складу.
Читайте також: “Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 16:43;