Live

Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:43   10.03.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби ворог штурмував на Харківщині п’ять разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

 На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази йшли вперед у напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 48 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює дезінформацію про ситуацію в Купʼянську, попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Зокрема, у ворожих телеграм-каналах заявляють, що нібито українські військові через “дефіцит патронів” намагалися проникнути до міста, переодягнувшись у цивільний одяг. Також, поширюють вигадки про загибель “першого жіночого батальйону БпЛА під Купʼянськом”, який нібито створили через нестачу особового складу.

Читайте також: “Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
10.03.2026, 16:43
Які компоненти знайшли у ракеті “Изделие-30”, що вдарила по Харкову 7 березня
Які компоненти знайшли у ракеті “Изделие-30”, що вдарила по Харкову 7 березня
10.03.2026, 12:33
“Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)
“Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)
10.03.2026, 13:47
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
Вимагала “відкат” від підрядника: підозрюють чиновницю Харківської міськради
10.03.2026, 13:17
На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося
На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося
10.03.2026, 14:22
Напади тварин на жителів Харківщини: відома статистика з початку року
Напади тварин на жителів Харківщини: відома статистика з початку року
10.03.2026, 14:53

Новини за темою:

09.03.2026
Менше штурмів, але більше БпЛА: військовий про ситуацію на півночі Харківщини
08.03.2026
Вовчанську треба подякувати – спікер Угруповання об’єднаних сил (відео)
08.03.2026
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
06.03.2026
Чотири атаки ворога з початку доби було на Харківщині – Генштаб
06.03.2026
Стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні: що кажуть прем’єрка та експерти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби ворог штурмував на Харківщині п’ять разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".