Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби ворог штурмував на Харківщині п’ять разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази йшли вперед у напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 48 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює дезінформацію про ситуацію в Купʼянську, попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Зокрема, у ворожих телеграм-каналах заявляють, що нібито українські військові через “дефіцит патронів” намагалися проникнути до міста, переодягнувшись у цивільний одяг. Також, поширюють вигадки про загибель “першого жіночого батальйону БпЛА під Купʼянськом”, який нібито створили через нестачу особового складу.