За год подорожали: цены на молодой картофель, капусту и редис в Харькове

Общество 13:08   19.03.2026
Виктория Яковенко
В Харькове появились ранние овощи нового урожая, сообщают в пресс-службе горсовета.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, цены на раннюю капусту составляют в среднем 80-110 грн/кг, молодой картофель — 60-90 грн/кг, огурцы — 160-220 грн/кг, помидоры красные — 150-180 грн/кг, редис 200-300 грн/кг.

«По сравнению с мартом 2025 года ранние овощи стоят на 10-20% дороже», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в феврале. Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 11,5%). Также подорожала связь (на 5,2%) и яйца (на 3,7%). Прибавили в цене и сахар, рыбу и фрукты. При этом подешевело масло (на 3,7%). Снизились цены на мясо и железнодорожный транспорт (на 2,4%), одежду и обувь (на 1,9%), сыр и масло (на 0,4%).

