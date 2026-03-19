За год подорожали: цены на молодой картофель, капусту и редис в Харькове
В Харькове появились ранние овощи нового урожая, сообщают в пресс-службе горсовета.
По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, цены на раннюю капусту составляют в среднем 80-110 грн/кг, молодой картофель — 60-90 грн/кг, огурцы — 160-220 грн/кг, помидоры красные — 150-180 грн/кг, редис 200-300 грн/кг.
«По сравнению с мартом 2025 года ранние овощи стоят на 10-20% дороже», — отметили в мэрии.
Напомним, ранее Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в феврале. Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 11,5%). Также подорожала связь (на 5,2%) и яйца (на 3,7%). Прибавили в цене и сахар, рыбу и фрукты. При этом подешевело масло (на 3,7%). Снизились цены на мясо и железнодорожный транспорт (на 2,4%), одежду и обувь (на 1,9%), сыр и масло (на 0,4%).
Читайте также: «Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 13:08;