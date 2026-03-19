За рік подорожчали: ціни на молоду картоплю, капусту й редис у Харкові

У Харкові з’явилися ранні овочі нового врожаю, повідомляють у пресслужбі міськради.

За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на ранню капусту становлять у середньому 80-110 грн/кг, молоду картоплю – 60-90 грн/кг, огірки – 160-220 грн/кг, помідори червоні – 150-180 грн/кг, редис – 110-160 грн/кг, полуницю – 200-300 грн/кг.

“Порівняно з березнем 2025 року ранні овочі коштують на 10-20% дорожче”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, раніше Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у лютому. Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на овочі (на 11,5%). Також подорожчали зв’язок (на 5,2%) та яйця (на 3,7%). Додали в ціні й цукор, риба та фрукти. При цьому подешевшало масло (на 3,7%). Знизились ціни на м’ясо та залізничний транспорт (на 2,4%), одяг і взуття (на 1,9%), сир та олію (на 0,4%).