Live

За рік подорожчали: ціни на молоду картоплю, капусту й редис у Харкові

Суспільство 13:08   19.03.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові з’явилися ранні овочі нового врожаю, повідомляють у пресслужбі міськради.

За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на ранню капусту становлять у середньому 80-110 грн/кг, молоду картоплю – 60-90 грн/кг, огірки – 160-220 грн/кг, помідори червоні – 150-180 грн/кг, редис – 110-160 грн/кг, полуницю – 200-300 грн/кг.

“Порівняно з березнем 2025 року ранні овочі коштують на 10-20% дорожче”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, раніше Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у лютому. Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на овочі (на 11,5%). Також подорожчали зв’язок (на 5,2%) та яйця (на 3,7%). Додали в ціні й цукор, риба та фрукти. При цьому подешевшало масло (на 3,7%). Знизились ціни на м’ясо та залізничний транспорт (на 2,4%), одяг і взуття (на 1,9%), сир та олію (на 0,4%).

Популярно
Харкову можуть повернути землю за 237 млн грн: чому прокуратура пішла до суду
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За рік подорожчали: ціни на молоду картоплю, капусту й редис у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 13:08;

