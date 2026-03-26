Похолодает, дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 27 марта

В пятницу, 27 марта, в Харькове и области будет облачно, пройдут дожди.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 9 до 11, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 5 до 10 тепла, днем – от 8 до 13.

Ветер северо-восточный – 7-12 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха в апреле составит 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру» – 37 мм, что является нормой для этого периода.