Похолодає, дощитиме: прогноз погоди по Харкову та області на 27 березня

У п’ятницю, 27 березня, у Харкові та області буде хмарно, пройдуть дощі.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 5 до 10 тепла, вдень – від 8 до 13.

Вітер північно-східний – 7-12 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже дав попередній прогноз на квітень. Фахівці вважають, що погода буде у межах норми. Середня температура повітря у квітні становитиме 9,6 градуса тепла. Опадів також буде “в міру” – 37 мм, що є нормою цього періоду.