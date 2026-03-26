Похолодає, дощитиме: прогноз погоди по Харкову та області на 27 березня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 27 березня, у Харкові та області буде хмарно, пройдуть дощі.
У Харкові термометри вночі показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 5 до 10 тепла, вдень – від 8 до 13.
Вітер північно-східний – 7-12 м/с.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже дав попередній прогноз на квітень. Фахівці вважають, що погода буде у межах норми. Середня температура повітря у квітні становитиме 9,6 градуса тепла. Опадів також буде “в міру” – 37 мм, що є нормою цього періоду.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 20:35;