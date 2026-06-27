Говорила, что «Харьков — русский» и распространяла ложь о ВСУ

Женщина систематически распространяла в соцсетях нарративы РФ, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Она отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывала преступления россиян и разжигала национальную рознь. Обвиняемая утверждала, что жилые кварталы Харькова обстреливают не россияне.

Революцию Достоинства и борьбу украинского народа за независимость она называла «проплаченными сценариями Запада».

Также женщина писала, что «Харьков был и остался русский», а также распространяла ложную информацию о деятельности украинских правоохранителей.

В суд в отношении нее направили обвинительный акт по факту разжигания национальной и распространения материалов, где отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Обвиняемая искренне раскаялась. Дело рассмотрит Основянский райсуд Харькова.