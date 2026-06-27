Live

Говорила, что «Харьков — русский» и распространяла ложь о ВСУ

Происшествия 14:41   27.06.2026
Оксана Якушко
Говорила, что «Харьков — русский» и распространяла ложь о ВСУ

Женщина систематически распространяла в соцсетях нарративы РФ, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Она отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывала преступления россиян и разжигала национальную рознь. Обвиняемая утверждала, что жилые кварталы Харькова обстреливают не россияне.

Революцию Достоинства и борьбу украинского народа за независимость она называла «проплаченными сценариями Запада».

Также женщина писала, что «Харьков был и остался русский», а также распространяла ложную информацию о деятельности украинских правоохранителей.

В суд в отношении нее направили обвинительный акт по факту разжигания национальной и распространения материалов, где отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Обвиняемая искренне раскаялась. Дело рассмотрит Основянский райсуд Харькова.

Читайте также: Одна погибшая, шесть пострадавших из-за ударов россиян по Харьковщине за сутки

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июня: удары по АЗС, фронт, как минули сутки
Новости Харькова — главное 27 июня: удары по АЗС, фронт, как минули сутки
27.06.2026, 16:35
Одна погибшая, шесть пострадавших из-за ударов россиян по Харьковщине за сутки
Одна погибшая, шесть пострадавших из-за ударов россиян по Харьковщине за сутки
27.06.2026, 11:04
Снова АЗС. Ночью россияне дважды ударили по громаде под Харьковом (фото)
Снова АЗС. Ночью россияне дважды ударили по громаде под Харьковом (фото)
27.06.2026, 09:44
Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне
Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне
27.06.2026, 12:46
ВСУ атаковали в Волгограде завод, производящий пусковые установки для ракет
ВСУ атаковали в Волгограде завод, производящий пусковые установки для ракет
27.06.2026, 08:47
Сжечь живьем женщину хотел мужчина на Харьковщине
Сжечь живьем женщину хотел мужчина на Харьковщине
27.06.2026, 13:35

Новости по теме:

26.06.2026
Девять дней тело пролежало в поле: убийство произошло на Харьковщине
26.06.2026
Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП
26.06.2026
Добычей браконьера на Харьковщине стала рыба из Красной книги – прокуратура
25.06.2026
По Немышлянскому району ударил FPV – предварительные данные прокуратуры (фото)
25.06.2026
Заработали 3 млн на фиктивных работниках: схема в трамвайном депо в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Говорила, что «Харьков — русский» и распространяла ложь о ВСУ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 14:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина систематически распространяла в соцсетях нарративы РФ, сообщает Харьковская областная прокуратура.".