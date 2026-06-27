Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ

Жінка систематично поширювала у соцмережах наративи РФ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вона заперечувала збройну агресію рф проти України, виправдовувала злочини росіян і розпалювала національну ворожнечу. Обвинувачена стверджувала, що житлові квартали Харкова обстрілюють не росіяни.

Революцію Гідності та боротьбу українського народу за незалежність вона називала «проплаченими сценаріями Заходу».

Також жінка писала, що «Харьков был и остался русский», а також поширювала неправдиву інформацію про діяльність українських правоохоронців.

До суду стосовно неї скерували обвинувальний акт за фактом розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті та поширення матеріалів, де заперечується збройна агресія рф проти України.

Обвинувачена щиро розкаялася. Справу розгляне Основ’янський райсуд Харкова.