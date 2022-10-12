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Ракетные атаки Кремля — признак слабости и отчаяния — Госдеп

Мир 19:56   12.10.2022
Нед Прайс
официальный представитель Госдепартамента США
Ракетные атаки Кремля — признак слабости и отчаяния — Госдеп

Это жестокая агрессивная война, и эти удары, похоже, свидетельствуют о том, что их смысл в жестокости и только жестокости. Атаки Кремля были жестокими и абсолютно неоправданными, но они также являются признаками слабости и отчаяния.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , ;
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Автор: Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 19:56;

  • Корреспондент Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетные атаки Кремля — признак слабости и отчаяния — Госдеп".