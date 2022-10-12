Ракетные атаки Кремля — признак слабости и отчаяния — Госдеп
Это жестокая агрессивная война, и эти удары, похоже, свидетельствуют о том, что их смысл в жестокости и только жестокости. Атаки Кремля были жестокими и абсолютно неоправданными, но они также являются признаками слабости и отчаяния.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: госдеп, сша; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 19:56;
Корреспондент Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетные атаки Кремля — признак слабости и отчаяния — Госдеп".