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Ракетні атаки Кремля – ознака слабкості та розпачу – Держдеп

Політика 19:56   12.10.2022
Нед Прайс
офіційний представник Держдепартаменту США
Ракетні атаки Кремля – ознака слабкості та розпачу – Держдеп

Це жорстока агресивна війна, і ці удари, схоже, свідчать про те, що їхній сенс у жорстокості і лише жорстокості. Атаки Кремля були жорстокими та абсолютно невиправданими, але вони також є ознаками слабкості та розпачу.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , ;
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Автор: Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту США

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 19:56;

  • Кореспондент Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетні атаки Кремля – ознака слабкості та розпачу – Держдеп".