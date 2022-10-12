Ракетні атаки Кремля – ознака слабкості та розпачу – Держдеп
Це жорстока агресивна війна, і ці удари, схоже, свідчать про те, що їхній сенс у жорстокості і лише жорстокості. Атаки Кремля були жорстокими та абсолютно невиправданими, але вони також є ознаками слабкості та розпачу.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: госдеп, сша; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Ви читали новину: «Ракетні атаки Кремля – ознака слабкості та розпачу – Держдеп»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 19:56;
Кореспондент Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетні атаки Кремля – ознака слабкості та розпачу – Держдеп".