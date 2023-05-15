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Успех на Бахмутском направлении лишь частичный — Сырский

Сказано 11:33   15.05.2023
Александр Сырский
командующий Сухопутных войск ВСУ
Успех на Бахмутском направлении лишь частичный — Сырский Фото: Анастасия Власова для WP

Продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута… Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается.

Автор: Александр Сырский, командующий Сухопутных войск ВСУ

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  • Категории: Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:33;

    • Корреспондент Александр Сырский, командующий Сухопутных войск ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута… Впрочем,…".