Успех на Бахмутском направлении лишь частичный — Сырский
Фото: Анастасия Власова для WP
Продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута… Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:33;
Корреспондент Александр Сырский, командующий Сухопутных войск ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продвижение наших войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута… Впрочем,…".