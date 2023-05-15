Успіх на Бахмутському напрямку лише частковий – Сирський
Фото: Анастасія Власова для WP
Просування наших військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута… Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:33;
Кореспондент Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Просування наших військ на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута… Втім,…".