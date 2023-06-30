Контрнаступление идет по плану — Маляр
Контрнаступление — это не только продвижение и освобожденные населенные пункты. Это очень много разных военных задач. В частности, вспомните, как долго продолжалась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения… Все задачи выполняются, и оценивать корректно и правильно их могут только военные. И, по их оценке, все двигается по плану.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 11:37;
Корреспондент Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контрнаступление — это не только продвижение и освобожденные населенные пункты. Это очень много разных военных задач. В частности, вспомните, как…".