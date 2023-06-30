Контрнаступление идет по плану — Маляр

Контрнаступление — это не только продвижение и освобожденные населенные пункты. Это очень много разных военных задач. В частности, вспомните, как долго продолжалась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения… Все задачи выполняются, и оценивать корректно и правильно их могут только военные. И, по их оценке, все двигается по плану.