Контрнаступ йде за планом – Маляр

Контрнаступ це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних військових задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Усі задачі виконуються, й оцінювати коректно і правильно їх можуть тільки військові. І, за їхньою оцінкою, все рухається за планом.