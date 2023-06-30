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Контрнаступ йде за планом – Маляр

Події 11:37   30.06.2023
Ганна Маляр
заступниця міністра оборони України
Контрнаступ йде за планом – Маляр

Контрнаступ це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних військових задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала підготовка обстановки в Херсоні для його звільнення. Усі задачі виконуються, й оцінювати коректно і правильно їх можуть тільки військові. І, за їхньою оцінкою, все рухається за планом.

Автор: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України
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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контрнаступ це не тільки просування і звільнені населені пункти. Це дуже багато різних військових задач. Зокрема, згадайте, як довго тривала…".