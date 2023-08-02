Россияне «воюют с зерном», но утверждают, что Голодомора не было — Казанский
Россия продолжает воевать с зерном. Ночью били по элеваторам в Измаиле. Напоминаю, что эти же люди клятвенно утверждают, что в 1930-х годах никакого искусственного Голодомора не было.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 11:31;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия продолжает воевать с зерном. Ночью били по элеваторам в Измаиле. Напоминаю, что эти же люди клятвенно утверждают, что в 1930-х…".