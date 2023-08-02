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Ночью над Украиной сбили 23 «Шахеда». Зеленский сообщил о «прилетах»

Политика 09:21   02.08.2023
Оксана Горун
Ночью над Украиной сбили 23 «Шахеда». Зеленский сообщил о «прилетах»

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками с трех направлений: из Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда (Крым). Больше всего «досталось» югу Украины, сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Сбито много «Шахедов». К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы работали эффективно», — написал Зеленский в telegram.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что над Украиной ночью сбили 23 «Шахеда».

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«Большинство «Шахедов» уничтожены в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области», — отметили в ВС ВСУ.

Напомним, ночью об угрозе атаки «Шахедами» предупреждали жителей Харьковщины. Однако БПЛА «прошли мимо».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала Украину беспилотниками с трех направлений: из Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда (Крым). Больше всего «досталось» югу Украины, сообщил Президент Владимир Зеленский".