Ночью над Украиной сбили 23 «Шахеда». Зеленский сообщил о «прилетах»
Армия РФ атаковала Украину беспилотниками с трех направлений: из Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда (Крым). Больше всего «досталось» югу Украины, сообщил Президент Владимир Зеленский.
«Сбито много «Шахедов». К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы работали эффективно», — написал Зеленский в telegram.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что над Украиной ночью сбили 23 «Шахеда».
Читайте также: Синегубов: по Харьковщине били ФАБ-500 и ракетами, есть погибшая и раненый
«Большинство «Шахедов» уничтожены в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области», — отметили в ВС ВСУ.
Напомним, ночью об угрозе атаки «Шахедами» предупреждали жителей Харьковщины. Однако БПЛА «прошли мимо».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью над Украиной сбили 23 «Шахеда». Зеленский сообщил о «прилетах»»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала Украину беспилотниками с трех направлений: из Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда (Крым). Больше всего «досталось» югу Украины, сообщил Президент Владимир Зеленский".