Вночі над Україною збили 23 “Шахеди”. Зеленський повідомив про “прильоти”
Армія РФ атакувала Україну безпілотниками з трьох напрямків: із Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауда (Крим). Найбільше “дісталося” півдню України, повідомив Президент Володимир Зеленський.
“Збито багато “Шахедів”. На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно”, – написав Зеленський у телеграмі.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що над Україною вночі збили 23 “Шахеди”.
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“Більшість “Шахедів” знищено в Київській та Одеській областях. На жаль, частина запущених ворогом дронів вразила портову інфраструктуру в Одеській області”, – зазначили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, вночі про загрозу атаки “Шахедами” попереджали мешканців Харківщини. Проте БПЛА “пройшли повз”.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала Україну безпілотниками з трьох напрямків: із Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауда (Крим). Найбільше “дісталося” півдню України, повідомив Президент Володимир Зеленський".