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Росіяни “воюють із зерном”, стверджуючи, що Голодомору не було – Казанський

Події 11:31   02.08.2023
Денис Казанський
журналіст
Росіяни “воюють із зерном”, стверджуючи, що Голодомору не було – Казанський

Росія продовжує воювати із зерном. Вночі били по елеваторах у Ізмаїлі. Нагадую, що ці ж люди стверджують, що у 1930-х роках ніякого штучного Голодомору не було.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія продовжує воювати із зерном. Вночі били по елеваторах у Ізмаїлі. Нагадую, що ці ж люди стверджують, що у 1930-х…".