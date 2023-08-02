Росіяни “воюють із зерном”, стверджуючи, що Голодомору не було – Казанський
Росія продовжує воювати із зерном. Вночі били по елеваторах у Ізмаїлі. Нагадую, що ці ж люди стверджують, що у 1930-х роках ніякого штучного Голодомору не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 11:31;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія продовжує воювати із зерном. Вночі били по елеваторах у Ізмаїлі. Нагадую, що ці ж люди стверджують, що у 1930-х…".