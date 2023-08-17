Украинцы делают прогресс каждый день — Кирби о контрнаступлении
Фото: АР
Они (украинцы – Ред.) делают прогресс каждый день. Даже они сами сказали, что все идет не так быстро, как им бы хотелось. Однако они совершают прогресс. Мы будем их поддерживать. На этой неделе вы видели объявление нового пакета помощи в сфере безопасности от США. Именно на этом сейчас сосредоточено наше внимание.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:38;
Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Они (украинцы – Ред.) делают прогресс каждый день. Даже они сами сказали, что все идет не так быстро, как им…".