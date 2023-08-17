Украинцы делают прогресс каждый день — Кирби о контрнаступлении

Они (украинцы – Ред.) делают прогресс каждый день. Даже они сами сказали, что все идет не так быстро, как им бы хотелось. Однако они совершают прогресс. Мы будем их поддерживать. На этой неделе вы видели объявление нового пакета помощи в сфере безопасности от США. Именно на этом сейчас сосредоточено наше внимание.