Live
  • Чт 17.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Украинцы делают прогресс каждый день — Кирби о контрнаступлении

Мир 11:38   17.08.2023
Джон Кирби
координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
Украинцы делают прогресс каждый день — Кирби о контрнаступлении Фото: АР

Они (украинцы – Ред.) делают прогресс каждый день. Даже они сами сказали, что все идет не так быстро, как им бы хотелось. Однако они совершают прогресс. Мы будем их поддерживать. На этой неделе вы видели объявление нового пакета помощи в сфере безопасности от США. Именно на этом сейчас сосредоточено наше внимание.

Автор: Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям
Популярно
Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ
Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ
17.08.2023, 07:57
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
17.08.2023, 09:27
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
17.08.2023, 09:59
Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
16.08.2023, 22:27
На Купянском направлении враг кинул в бой устаревшую технику — Череватый
На Купянском направлении враг кинул в бой устаревшую технику — Череватый
17.08.2023, 11:03
Обстрелянную котельную в Харькове, обеспечивающую сотни домов, готовят к зиме
Обстрелянную котельную в Харькове, обеспечивающую сотни домов, готовят к зиме
17.08.2023, 12:30

Новости по теме:

11:31
«Украинское командование «наращивает напряжение резервных канатов» противника»
11:23
Не палите остатки ресурсов на то, что не помогает уничтожать врага — волонтер
11:03
На Купянском направлении враг кинул в бой устаревшую технику — Череватый
09:27
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
08:22
ISW — о ситуации под Купянском: подтвержденного продвижения РФ нет

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Украинцы делают прогресс каждый день — Кирби о контрнаступлении»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Джон Кирби, координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Они (украинцы – Ред.) делают прогресс каждый день. Даже они сами сказали, что все идет не так быстро, как им…".