Українці роблять прогрес щодня – Кірбі про контрнаступ

Вони (українці – ред.) роблять прогрес щодня. Навіть вони самі сказали, що все йде не так швидко, як їм би хотілося. Проте вони роблять прогрес. Ми продовжуватимемо їх підтримувати. Цього тижня ви бачили інформацію про оголошення нового пакету безпекової допомоги від США. Саме на цьому нині зараз зосереджена наша увага.