Українці роблять прогрес щодня – Кірбі про контрнаступ
Фото: АР
Вони (українці – ред.) роблять прогрес щодня. Навіть вони самі сказали, що все йде не так швидко, як їм би хотілося. Проте вони роблять прогрес. Ми продовжуватимемо їх підтримувати. Цього тижня ви бачили інформацію про оголошення нового пакету безпекової допомоги від США. Саме на цьому нині зараз зосереджена наша увага.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:38;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вони (українці – ред.) роблять прогрес щодня. Навіть вони самі сказали, що все йде не так швидко, як їм би…".