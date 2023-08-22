Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении — Ходжес

Давать России хотя бы один дополнительный час на восстановление, на подготовку, на перестройку – это ошибка. Я действительно считаю, что Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении. Я думаю, что они изношены и избиты… Всегда наступает момент в конфликте, когда обе стороны действительно борются, а потом одна падает или, наконец, говорит: «Довольно, мы больше не можем».