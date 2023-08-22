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Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении — Ходжес

Мир 11:26   22.08.2023
Бен Ходжес
бывший командующий армией США в Европе
Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении — Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Давать России хотя бы один дополнительный час на восстановление, на подготовку, на перестройку – это ошибка. Я действительно считаю, что Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении. Я думаю, что они изношены и избиты… Всегда наступает момент в конфликте, когда обе стороны действительно борются, а потом одна падает или, наконец, говорит: «Довольно, мы больше не можем».

Автор: Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Давать России хотя бы один дополнительный час на восстановление, на подготовку, на перестройку – это ошибка. Я действительно считаю, что…".