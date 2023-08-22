Росія зараз у дуже, дуже важкому становищі – Ходжес

Давати Росії хоча б одну додаткову годину на відновлення, на підготовку, на перебудову – це помилка. Я справді вважаю, що Росія зараз у дуже, дуже важкому становищі. Я думаю, що вони зношені й побиті… Завжди настає момент у конфлікті, коли обидві сторони справді борються, а потім одна падає або, нарешті, каже: “Досить, ми більше не можемо”.