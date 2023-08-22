Росія зараз у дуже, дуже важкому становищі – Ходжес
Фото: mk.usembassy.gov
Давати Росії хоча б одну додаткову годину на відновлення, на підготовку, на перебудову – це помилка. Я справді вважаю, що Росія зараз у дуже, дуже важкому становищі. Я думаю, що вони зношені й побиті… Завжди настає момент у конфлікті, коли обидві сторони справді борються, а потім одна падає або, нарешті, каже: “Досить, ми більше не можемо”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:26;
Кореспондент Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Давати Росії хоча б одну додаткову годину на відновлення, на підготовку, на перебудову – це помилка. Я справді вважаю, що…".