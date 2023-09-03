Пребывание Коломойского в СИЗО — это демонстративный акт — Фесенко

Очевидно, что подозрение Коломойскому и его пребывание в СИЗО – это демонстративный акт. С точки зрения политической тактики это демонстрация борьбы с коррупцией и что неприкосновенных не будет. Стратегически это предупреждение на будущее для многих представителей политических и бизнес-элит. И нет сомнений, что такое предупреждение им не понравится.