Пребывание Коломойского в СИЗО — это демонстративный акт — Фесенко
Очевидно, что подозрение Коломойскому и его пребывание в СИЗО – это демонстративный акт. С точки зрения политической тактики это демонстрация борьбы с коррупцией и что неприкосновенных не будет. Стратегически это предупреждение на будущее для многих представителей политических и бизнес-элит. И нет сомнений, что такое предупреждение им не понравится.
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 14:35;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, что подозрение Коломойскому и его пребывание в СИЗО – это демонстративный акт. С точки зрения политической тактики это демонстрация…".