Перебування Коломойського в СІЗО – це демонстративний акт – Фесенко
Очевидно, що підозра Коломойському і його перебування в СІЗО – це демонстративний акт. З точки зору політичної тактики це демонстрація боротьби з корупцією, і що недоторканих не буде. Стратегічно, це – попередження на майбутнє для багатьох представників політичних і бізнес-еліт. І нема сумнівів, що таке попередження їм не сподобається.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 14:35;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидно, що підозра Коломойському і його перебування в СІЗО – це демонстративний акт. З точки зору політичної тактики це демонстрація…".