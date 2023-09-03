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Перебування Коломойського в СІЗО – це демонстративний акт – Фесенко

Політика 14:35   03.09.2023
Володимир Фесенко
політолог
Перебування Коломойського в СІЗО – це демонстративний акт – Фесенко

Очевидно, що підозра Коломойському і його перебування в СІЗО – це демонстративний акт. З точки зору політичної тактики це демонстрація боротьби з корупцією, і що недоторканих не буде. Стратегічно, це – попередження на майбутнє для багатьох представників політичних і бізнес-еліт. І нема сумнівів, що таке попередження їм не сподобається.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очевидно, що підозра Коломойському і його перебування в СІЗО – це демонстративний акт. З точки зору політичної тактики це демонстрація…".