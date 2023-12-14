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Мы должны принять решение в поддержку Украины — премьер Финляндии

Мир 11:40   14.12.2023
Петтери Орпо
премьер-министр Финляндии
Мы должны принять решение в поддержку Украины — премьер Финляндии Фото: страница Петтери Орпо в «Х»

У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно принять сильные решения и продемонстрировать наше единство. Что мы решим здесь или не решим – это четкий сигнал Москве, Киеву, Вашингтону и Пекину. Поэтому мы должны принять решение в поддержку Украины.

Автор: Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:40;

  • Корреспондент Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно…".