Мы должны принять решение в поддержку Украины — премьер Финляндии
Фото: страница Петтери Орпо в «Х»
У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно принять сильные решения и продемонстрировать наше единство. Что мы решим здесь или не решим – это четкий сигнал Москве, Киеву, Вашингтону и Пекину. Поэтому мы должны принять решение в поддержку Украины.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: ЕС, саммит, Украина, финляндия;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:40;
Корреспондент Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно…".