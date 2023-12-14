Мы должны принять решение в поддержку Украины — премьер Финляндии

У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно принять сильные решения и продемонстрировать наше единство. Что мы решим здесь или не решим – это четкий сигнал Москве, Киеву, Вашингтону и Пекину. Поэтому мы должны принять решение в поддержку Украины.