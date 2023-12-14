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Ми маємо ухвалити рішення на підтримку України – прем’єр Фінляндії

Політика 11:40   14.12.2023
Петтері Орпо
прем'єр-міністр Фінляндії
Ми маємо ухвалити рішення на підтримку України – прем’єр Фінляндії

У мене одне ключове питання – наша спільна безпека, і наше існування як об’єднання, на яке можна покладатися. Нам потрібно ухвалити сильні рішення і продемонструвати нашу єдність. Що ми вирішимо тут або не вирішимо – це чіткий сигнал Москві, Києву, Вашингтону і Пекіну. Тож ми маємо ухвалити рішення на підтримку України.

Автор: Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:40;

  • Кореспондент Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мене одне ключове питання – наша спільна безпека, і наше існування як об’єднання, на яке можна покладатися. Нам потрібно…".