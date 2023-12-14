Ми маємо ухвалити рішення на підтримку України – прем’єр Фінляндії

У мене одне ключове питання – наша спільна безпека, і наше існування як об’єднання, на яке можна покладатися. Нам потрібно ухвалити сильні рішення і продемонструвати нашу єдність. Що ми вирішимо тут або не вирішимо – це чіткий сигнал Москві, Києву, Вашингтону і Пекіну. Тож ми маємо ухвалити рішення на підтримку України.