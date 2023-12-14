Ми маємо ухвалити рішення на підтримку України – прем’єр Фінляндії
У мене одне ключове питання – наша спільна безпека, і наше існування як об’єднання, на яке можна покладатися. Нам потрібно ухвалити сильні рішення і продемонструвати нашу єдність. Що ми вирішимо тут або не вирішимо – це чіткий сигнал Москві, Києву, Вашингтону і Пекіну. Тож ми маємо ухвалити рішення на підтримку України.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ЕС, саммит, Україна, финляндия;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:40;
Кореспондент Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мене одне ключове питання – наша спільна безпека, і наше існування як об’єднання, на яке можна покладатися. Нам потрібно…".