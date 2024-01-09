С законом о мобилизации «коллективная Марьяна пошла другим путем» — Геращенко
Фото: скриншот
Осознавая риски с проектом о мобилизации, коллективная Марьяна пошла другим путем. Натолкав антиконституционные поправки в законопроект 10062, который должен урегулировать автоматическое получение УБД, но при этом создает электронный реестр военнообязанных… Все антиконституционные нормы правительственного проекта о мобилизации пытаются перенести в этот проект.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Геращенко, закон, мобилизация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С законом о мобилизации «коллективная Марьяна пошла другим путем» — Геращенко»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 11:57;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осознавая риски с проектом о мобилизации, коллективная Марьяна пошла другим путем. Натолкав антиконституционные поправки в законопроект 10062, который должен урегулировать…".