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С законом о мобилизации «коллективная Марьяна пошла другим путем» — Геращенко

Политика 11:57   09.01.2024
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
С законом о мобилизации «коллективная Марьяна пошла другим путем» — Геращенко Фото: скриншот

Осознавая риски с проектом о мобилизации, коллективная Марьяна пошла другим путем. Натолкав антиконституционные поправки в законопроект 10062, который должен урегулировать автоматическое получение УБД, но при этом создает электронный реестр военнообязанных… Все антиконституционные нормы правительственного проекта о мобилизации пытаются перенести в этот проект.

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осознавая риски с проектом о мобилизации, коллективная Марьяна пошла другим путем. Натолкав антиконституционные поправки в законопроект 10062, который должен урегулировать…".