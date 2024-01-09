С законом о мобилизации «коллективная Марьяна пошла другим путем» — Геращенко

Осознавая риски с проектом о мобилизации, коллективная Марьяна пошла другим путем. Натолкав антиконституционные поправки в законопроект 10062, который должен урегулировать автоматическое получение УБД, но при этом создает электронный реестр военнообязанных… Все антиконституционные нормы правительственного проекта о мобилизации пытаются перенести в этот проект.