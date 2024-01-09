Із законом про мобілізацію “колективна Мар’яна пішла іншим шляхом” – Геращенко

Усвідомлюючи ризики з проєктом про мобілізацію, колективна Марʼяна пішла іншим шляхом. Напхавши антиконституційних поправок в законопроєкт 10062, який має врегулювати автоматичне отримання УБД, але при цьому створює електронний реєстр військовозобовʼязаних… Усі антиконституційні норми з урядового проєкту про мобілізацію намагаються перенести в цей проєкт.