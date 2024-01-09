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Із законом про мобілізацію “колективна Мар’яна пішла іншим шляхом” – Геращенко

Політика 11:57   09.01.2024
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Із законом про мобілізацію “колективна Мар’яна пішла іншим шляхом” – Геращенко Фото: скриншот

Усвідомлюючи ризики з проєктом про мобілізацію, колективна Марʼяна пішла іншим шляхом. Напхавши антиконституційних поправок в законопроєкт 10062, який має врегулювати автоматичне отримання УБД, але при цьому створює електронний реєстр військовозобовʼязаних… Усі антиконституційні норми з урядового проєкту про мобілізацію намагаються перенести в цей проєкт.

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усвідомлюючи ризики з проєктом про мобілізацію, колективна Марʼяна пішла іншим шляхом. Напхавши антиконституційних поправок в законопроєкт 10062, який має врегулювати…".