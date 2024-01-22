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Не верю, что Трамп покинет Украину — Джонсон

Мир 11:39   22.01.2024
Борис Джонсон
экс-премьер-министр Великобритании
Не верю, что Трамп покинет Украину — Джонсон

Я не могу поверить, что он (Трамп) захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которую он уже заметно помог сохранить свободной. Всем его сторонникам в Республиканской партии, скептически настроенным в отношении Украины, я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?

Автор: Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не могу поверить, что он (Трамп) захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которую он уже заметно помог…".