Не верю, что Трамп покинет Украину — Джонсон

Я не могу поверить, что он (Трамп) захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которую он уже заметно помог сохранить свободной. Всем его сторонникам в Республиканской партии, скептически настроенным в отношении Украины, я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?