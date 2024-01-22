Не верю, что Трамп покинет Украину — Джонсон
Я не могу поверить, что он (Трамп) захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которую он уже заметно помог сохранить свободной. Всем его сторонникам в Республиканской партии, скептически настроенным в отношении Украины, я говорю: как вы сможете снова сделать Америку великой, если позволите российскому тирану нанести полное унижение Западу?
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, джонсон, допомога, помощь, Трамп, Украина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:39;
Корреспондент Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не могу поверить, что он (Трамп) захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которую он уже заметно помог…".