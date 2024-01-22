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Не вірю, що Трамп покине Україну – Джонсон

Політика 11:39   22.01.2024
Борис Джонсон
експрем'єр-міністр Великої Британії
Не вірю, що Трамп покине Україну – Джонсон

Я не можу повірити, що він (Трамп) захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже помітно допоміг зберегти вільною. Усім його прихильникам у Республіканській партії, скептично налаштованим щодо України, я говорю: як ви зможете знову зробити Америку великою, якщо дозволите російському тирану завдати повного приниження Заходу?

Автор: Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я не можу повірити, що він (Трамп) захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже помітно…".