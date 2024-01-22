Не вірю, що Трамп покине Україну – Джонсон
Я не можу повірити, що він (Трамп) захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже помітно допоміг зберегти вільною. Усім його прихильникам у Республіканській партії, скептично налаштованим щодо України, я говорю: як ви зможете знову зробити Америку великою, якщо дозволите російському тирану завдати повного приниження Заходу?
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, джонсон, допомога, Трамп, Україна;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Не вірю, що Трамп покине Україну – Джонсон»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:39;
Кореспондент Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я не можу повірити, що він (Трамп) захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже помітно…".