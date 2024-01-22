Не вірю, що Трамп покине Україну – Джонсон

Я не можу повірити, що він (Трамп) захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже помітно допоміг зберегти вільною. Усім його прихильникам у Республіканській партії, скептично налаштованим щодо України, я говорю: як ви зможете знову зробити Америку великою, якщо дозволите російському тирану завдати повного приниження Заходу?