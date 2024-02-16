Как бы ни закончилась война, у Украины будет длинная граница с РФ — Кирби

Мы верим, что в будущем Украина будет у НАТО. Впереди еще многое. Следует подумать, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине в рамках оборонного партнерства. Ведь независимо от того, когда и как закончится эта война, у Украины будет длинная граница с Россией и украинцы имеют право этого опасаться.