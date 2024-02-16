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Як би не закінчилася війна, Україна матиме довгий кордон з РФ – Кірбі

Події 11:19   16.02.2024
Джон Кірбі
координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
Як би не закінчилася війна, Україна матиме довгий кордон з РФ – Кірбі Фото: АР

Ми віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Попереду ще багато чого. Треба подумати, які гарантії безпеки повинні бути надані Україні в рамках оборонного партнерства. Адже незалежно від того, коли і як закінчиться ця війна, Україна матиме довгий кордон з Росією й українці мають право цього побоюватися.

Автор: Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Попереду ще багато чого. Треба подумати, які гарантії безпеки повинні бути…".