Як би не закінчилася війна, Україна матиме довгий кордон з РФ – Кірбі
Фото: АР
Ми віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Попереду ще багато чого. Треба подумати, які гарантії безпеки повинні бути надані Україні в рамках оборонного партнерства. Адже незалежно від того, коли і як закінчиться ця війна, Україна матиме довгий кордон з Росією й українці мають право цього побоюватися.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:19;
Кореспондент Джон Кірбі, координатор РНБ Білого дому зі стратегічних комунікацій у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Попереду ще багато чого. Треба подумати, які гарантії безпеки повинні бути…".