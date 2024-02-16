Як би не закінчилася війна, Україна матиме довгий кордон з РФ – Кірбі

Ми віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Попереду ще багато чого. Треба подумати, які гарантії безпеки повинні бути надані Україні в рамках оборонного партнерства. Адже незалежно від того, коли і як закінчиться ця війна, Україна матиме довгий кордон з Росією й українці мають право цього побоюватися.